Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 ton sahte rakı ele geçirildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 ton sahte rakı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Yeşilyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 ton sahte içki, alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, kaynatma kazanı, 500 litrelik içki deposu ve muhtelif üretim malzemeleri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.