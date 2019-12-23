Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi
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Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 6 ton sahte rakı ele geçirildi.

23.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:18
Malatya'da 6 ton sahte rakı ele geçirildi

'nın ilçesinde 6 ton sahte rakı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yeşilyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 ton sahte içki, alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, kaynatma kazanı, 500 litrelik içki deposu ve muhtelif üretim malzemeleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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