Malatya'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Malatya'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Malatya'da iki ilçedeki hırsızlık olayıyla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

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Malatya'da iki ilçedeki hırsızlık olayıyla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde mart ayında meydana gelen, işyerinden hırsızlık ile haberleşme kablosu hırsızlığının aydınlatılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip kuruldu.

Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerindeki güvenlik kameralarına ait 64 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelilerin kiraladıkları araçlarla hırsızlık yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı, çalınan 1080 metre kablo, 2 kaynak makinesi ile 2 spiral makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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