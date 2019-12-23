Malatya'da 6 bin litre sahte içki ele geçirildi

23.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:56

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yeşilyurt ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda 6 bin litre sahte içki, alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, 1 kaynatma kazanı ve 1 yarım tonluk rakı deposu ele geçirdi. İçki ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 3 kişiyi ise gözaltına aldı.

Kaynak: DHA