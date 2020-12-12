Malatya'da 6 ayrı hırsızlık olayına 3 tutuklama
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Malatya'da 6 ayrı hırsızlık olayına 3 tutuklama

12.12.2020 01:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:21
Malatya'da 6 ayrı hırsızlık olayına 3 tutuklama

Malatya'da 6 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri olarak gözaltına alınarak 3 kişi tutuklandı.

Malatya'da 6 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri olarak gözaltına alınarak 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre; Malatya il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Aralık tarihinde Karabağlar Mahallesi TOKİ deprem konutları inşaat alanında meydana gelen 4 ton demir hırsızlığı ile ilgili 72 saatlik kamera görüntülerini inceleyerek olayı gerçekleştiren şahısların E. Y., S. B. ve F.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S. B.ile F. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Kasım'da Şehit Fevzi Mahallesi'nde bulunan N.D.'ye ait işyerinde meydana gelen 400 TL para ile 1 adet cep telefonun çalınması olayı ile ilgili de yapılan çalışmalarda şüphelinin M. K. olduğu tespit edilirken, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yakınca ve Bostanbaşı Mahallelerinde muhtelif zamanlarda meydana gelen iş yerlerinde çay ile alkollü içecek çalınması olayları ile de çalışma yapan ekipler, O.T. ile İ.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ. Ö. tutuklanırken, O.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler tarafından yapılan diğer çalışmalarda ise Niyazi Mahallesi'nde bir ikamette, fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine biri bayan iki kişiye 4 bin 500 TL para cezası uygulanırken, 100. Yıl kavşağında bir araç içerisinde bulunan 2 şahıstan 75 gram metamfetamin, İnönü Caddesi'nde bir şahsın yapılan üst aramasında ayrı paketler halinde toplamda 2. 66 gram esrar ile 49 gram metamfetamin maddeleri ele geçirildi.

Kasten adam öldürme ve 6136 SKM suçlarından iki ayrı aranması bulunan M. A. N. yakalanırken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dilek yolu üzerinde bir araçta yapılan kontrollerde H. Ö. M. isimli şahsa ait ruhsatsız 1 adet tam otomatik av tüfeği ele geçirildi. - MALATYA

Malatya'da 6 ayrı hırsızlık olayına 3 tutuklama
Malatya'da 6 ayrı hırsızlık olayına 3 tutuklama
Malatya'da 6 ayrı hırsızlık olayına 3 tutuklama
Malatya'da 6 ayrı hırsızlık olayına 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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