Malatya'da 589 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya'da bir tarlaya yapılan operasyonda ekili vaziyette 589 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Malatya'da bir tarlaya yapılan operasyonda ekili vaziyette 589 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesi Ağılyazı Mahallesi'nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bir şahsın tarlasındaki aramalarda 589 kök hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan tarla sahibi hakkında tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı