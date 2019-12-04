Malatya'da 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi
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Malatya'da 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

04.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:45
Malatya'da 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi

MALATYA'da, ekiplerince düzenlenen operasyonda 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bandrolsüz kitap satışı yaptıkları gerekçesiyle 12 işyerine baskın düzenledi. İşyerlerinde yapılan aramalarda 588 bandrolsüz kitap ele geçirildi. Kitaplara el koyan ekipler, 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.


Kaynak: DHA
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