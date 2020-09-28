Malatya'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yapılan denetimlerde 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya'da yapılan denetimlerde 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yabancıların yoğun olarak bulunduğu, otogar, tren garı, uygulama noktaları gibi yerlerde denetim yapıldı.

Denetimlerde 27 Pakistan, 29 Afganistan, 1 İran, 1 Hindistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için Malatya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmenlerin sevkini sağlayan 19 şüpheli hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik