Malatya'da 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 6 gözaltı
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Malatya'da 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 6 gözaltı

Malatya'da 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi; 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında; 1000 ayrı kutu içerisinde 56 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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