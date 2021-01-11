Malatya'da 525 litre sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da 525 litre sahte içki ele geçirildi

11.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:03
Malatya'da 525 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 525 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, pet şişe ve varillerde 525 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

İkametler ve müştemilatlarında bulunan düzenek ile suç unsuru malzemelere el konuldu.

Polis, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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