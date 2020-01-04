Malatya'da 51 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
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Malatya'da 51 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 51 yerleşim biriminin yolu kapandı.

04.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:46
Malatya'da 51 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

'da yoğun kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 51 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Arapgir'de 15, Arguvan'da 4, 'de 2, Kale'de 4, 'ta 1, Pütürge'de 25 olmak üzere toplam 51 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 919 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA
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