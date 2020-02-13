Malatya'da 506 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

13.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:50

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 506 mahallenin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde saatlerinde başlayan kar yağışı, kentte etkisini sürdürürken Büyükşehir Belediyesi ekipleri 310 iş makinesi ve araç, 1000 personel, 117 ekiple karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Kent merkezinde yol açma, kar küreme, kaldırım temizleme, üst geçit temizleme çalışmalarının yanı sıra tuzlama ve solüsyon çalışmaları da yapılıyor.

Malatya genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 506 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri 200'e yakın mahalle yolunu ulaşıma açtı. Ancak bu yollar kar yağışı nedeniyle tekrar kapandı. Gün içerisinde mahalle yollarını birkaç defa açmak zorunda kalan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş ile karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Baruş, burada yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Dün gece itibarıyla bazı şehirler arası yollarda problemler oluştu. Doğanşehir'de gece saatlerinde buzlanma nedeniyle yaklaşık 1 saat trafik akışı olmadı. Tuzlama çalışmalarından sonra yol ulaşıma açıldı. Şu anda Malatya-Adıyaman yolunda kontrollü bir şekilde trafik işliyor. Darende yolumuzu kısa bir süre sonra ulaşıma açacağız. Hekimhan-Sivas yolu ulaşıma açık, Elazığ-Malatya yolu ulaşıma açık. Pütürge-Malatya kara yolu bir süre trafiğe kapalıydı, şu an tek yönlü olarak açık. Ağır vasıtaların çıkmasına izin verilmiyor. Adıyaman-Sincik yolu ile Çelikhan yolu ulaşıma kapalı. Malatya'da 506 mahalle yolu şu an ulaşıma kapalı. Ekiplerin açtıkları yollar yoğun yağışlardan tekrar tekrar kapanıyor."

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını isteyen Vali Baruş, "Acil ve sağlık hizmetlerimizde bir aksama yok. Acil vakalara karşı bir helikopteri hazır tutuyoruz. Okullarımızı bugün tatil ettik. Gece buzlanma bekliyoruz. Yarın içinde ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacağız. Bu çalışmalarda yer alan arkadaşlar çok fedakarca çalışıyor." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise kentin tüm yollarını açık tutabilmek için ekiplerinin çalıştığını bildirdi.

İlçelerde ve kentin yüksek kesimlerinde 1 metrenin üzerinde kar olduğunu aktaran Gürkan, "Ekiplerimiz her yerde çalışıyor. Gece ekiplerimiz zor şartlar altında birçok hastaya ulaşmayı başardı. Yolda kalmış birçok insanın imdadına yetişti. Kar berekettir, günlük yaşantımızı aksatsa da olumsuz bir tablo şu an yok." dedi.

Kaynak: AA