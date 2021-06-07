Malatya'da 505 kök kenevir ele geçirildi; tarla sahibine gözaltı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 505 kök kenevir ele geçirilirken, tarla sahibi ise gözaltına alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 505 kök kenevir ele geçirilirken, tarla sahibi ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'ndeki tarlada kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 505 kök kenevir ele geçirdi. Kenevirler, imha edilmek üzere sökülürken, ismi açıklanmayan tarla sahibi de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan