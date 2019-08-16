Malatya'da 50 hektarlık alan yangında zarar gördü

16.08.2019 00:19

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ormanlık, kayısı bahçeleri ve boş arazilerin bulunduğu 50 hektarlık alan yangında zarar gördü.

İlçenin Köylü Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 10 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ormanlık, kayısı bahçeleri ve boş arazilerin bulunduğu 50 hektarlık alan zarar gördü.

Olay yerine gelerek çalışmaları inceleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kuru otları tutuşturmasıyla büyüdüğünü belirtti.

Yangının daha sonra rüzgarın etkisiyle büyük bir alanı etkilediğini aktaran Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz burada çalıştı. Vatandaşlarımızın traktörleri ile canla başla mücadelesi sonucunda yangını kontrol altına aldı. Buradan vatandaşlarımızı son derece dikkatli olmaya davet ediyorum. Kesinlikle arazilerde ateş yakmasınlar, sigara atmasınlar. Çünkü ormanlarımız bizim canımız ciğerimiz, onlar yandığı zaman hakikaten çok üzülüyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı bekliyoruz."

Kaynak: AA