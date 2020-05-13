Malatya'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Malatya'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Malatya'da kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
13.05.2020 21:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:41

Malatya'da kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi ile birden fazla silahla tehdit olayına karışan diğer 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Diğer taraftan kent merkezinde çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca 200 adet mermi, 4 farklı şahıstan 7 parça halinde narkotik madde ve başka bir şahıstan bir miktar metamfetamin maddesi ile 19 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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