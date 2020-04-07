Malatya'da, 5 mahalledeki karantina uygulamasında 10'uncu gün MALATYA'nın 5 ilçesindeki 5 mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulamasında 10'uncu güne girildi.

MALATYA'nın 5 ilçesindeki 5 mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan karantina uygulamasında 10'uncu güne girildi. Jandarma, mahallelerde giriş ve çıkış izin vermezken, ihtiyaçlar ise Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

Kente 29 Mart'ta yurt içinden ve yurt dışından gelen bazı kişilerin Darende, Hekimhan, Arapgir, Pütürge ve Kuluncak ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 7 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesi üzerine gözlem altına alınan 7 kişinin yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine 7 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi, Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi ile Kuluncak ilçesinin 232 nüfuslu Kaynarca Mahallesi karantinaya alındı. Karantina uygulamasında 10'uncu güne girilirken, jandarma ekipleri, mahallelerde giriş ve çıkış izni vermiyor. Bölge halkının ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Sağlık ekipleri de mahallelinin ateşlerini ölçerek, sağlık kontrollerini yapmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA