Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheli A.A'yı gözaltına aldı, satışa hazır, paketlenmiş 5 kilo 300 gram esrar ile ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş