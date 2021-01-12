Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

12.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:29
Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheli A.A'yı gözaltına aldı, satışa hazır, paketlenmiş 5 kilo 300 gram esrar ile ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Hande Erçel Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ömer Bayram Fatih Terim Mesut Bakkal İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da 5 kilo 300 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 10:28:31. #1.15#
title