Malatya'da 5 iş yeri ve spor salonundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Malatya'da 5 iş yeri ve spor salonundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

20.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:32
Malatya'da 5 iş yeri ve spor salonundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Malatya'da 5 iş yeri ve spor salonundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da 5 iş yeri ve spor salonundan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde bir iş yerinden 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 3 cep telefonu ve yaklaşık 200 bin lira değerinde kol saati, farklı mahallelerdeki 4 iş yerinden cep telefonu, bisiklet ve para, bir spor salonundan ise cep telefonu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla 5 iş yeri ve 1 spor salonundan hırsızlık yapan şüphelinin M.A. olduğu belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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