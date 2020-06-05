Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (4)
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Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (4)

ŞANLIURFA'DA DA DEPREM CANLI YAYINA YANSIDIMalatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi.

Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (4)
05.06.2020 23:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:46

ŞANLIURFA'DA DA DEPREM CANLI YAYINA YANSIDI

Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem anı, yerel bir kanalda canlı yayına yansıdı. Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın canlı yayın konuğu olduğu programda deprem anı saniye saniye yayına yansıdı. Hem konuk hem sunucu deprem anındaki şaşkınlığını gizleyemedi. 

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,


Kaynak: DHA

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