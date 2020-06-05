Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (2) ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİMalatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi.

ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

Malatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi. Saat 21.06'da Malatya'nın Pötürge ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedilirken, can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşların evlerinden çıktığı görüldü.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA