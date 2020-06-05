Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
05.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:30

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.06'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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