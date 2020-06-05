Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem MALATYA'da, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'da, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Malatya'da saat 21.06'da merkez üssü Pötürge ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Diyarbakır ve Siirt'ten de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.

Kaynak: DHA