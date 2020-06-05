Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem
MALATYA'da, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
05.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:22
MALATYA'da, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Malatya'da saat 21.06'da merkez üssü Pötürge ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Diyarbakır ve Siirt'ten de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.
Kaynak: DHA