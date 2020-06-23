Malatya'da, 456 kilo kaçak tütün ele geçirildi Malatya'da, 456 kilo kaçak tütün ele geçirildiMALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 456 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da, 456 kilo kaçak tütün ele geçirildi

MALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 456 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada 456 kilo kaçak tütün, 1 av tüfeği ile 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Kaçak tütüne el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA