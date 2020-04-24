Malatya'da 455 yetiştiriciye sürü büyütme desteği verilecek
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Malatya'da 455 yetiştiriciye sürü büyütme desteği verilecek

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, kentte 455 yetiştiriciye 1 milyon 541 bin liralık destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

24.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:42
Malatya'da 455 yetiştiriciye sürü büyütme desteği verilecek

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, kentte 455 yetiştiriciye 1 milyon 541 bin liralık destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 Yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri kapsamında kentteki 1172 yetiştiricinin hesabına toplam 4 milyon 836 bin lira yatırıldığını belirtti.

Sürü yöneticiliği desteği olarak da Bakanlık tarafından kentteki 109 yetiştiriciye toplam 545 bin lira yatırıldığını aktaran Akın, "Bu sene ilk defa verilen sürü büyütme desteği şartlarını yerine getirmiş olan destekleme esas ilimizde mevcut 455 yetiştiricimize 1 milyon 541 bin liralık destekleme ödemesi 24 Nisan saat 18.00 gibi kimlik numarasının son rakamı 0 (sıfır), olan yetiştirici hesaplarına yatırılacak. Kimlik numarasının son hanesi 2, 4, 6, 8 olanların hesaplarına her hafta cuma akşamı saat 18.00 da destekleme ödemesi yatacak. Bu anlamda sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, teşkilatına ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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