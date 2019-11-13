Malatya'da 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Malatya'da 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

13.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:00
Malatya'da 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Malatya-Elazığ D-300 kara yolu üzerinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aracın bagajında poşetler içerisinde 450 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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