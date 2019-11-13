Malatya'da 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Battalgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Malatya-Elazığ D-300 kara yolu üzerinde yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.
Ekipler, aracın bagajında poşetler içerisinde 450 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.