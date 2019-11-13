Malatya'da, 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Malatya'da, 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi

MALATYA'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

13.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:10
Malatya'da, 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi

'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde, merkez ilçe Battalgazi'ye bağlı Yeni Köy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütüne el koyan jandarma, sürücüyü gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
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