Malatya'da 25 kilo esrar ile 43 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 25 kilogram kubar esrar ve 43 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 25 kilogram kubar esrar ve 43 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi. Konu ile ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Alınan bilginin ardından ikamete operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evdeki şahsın bahçenin 3 ayrı noktasında yasa dışı hint keneviri ekimi yaptığı tespit edildi. Evin bahçe kısmında 43 bin 500 kök hint keneviri ele geçirilirken, evde yapılan diğer aramalarda ise 25 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili bir şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı