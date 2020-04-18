Malatya'da 426 personelle huzur uygulaması Malatya'da 92 ekip ve 426 personelin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında bin 262 iş yeri denetlenirken,10 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Malatya'da 92 ekip ve 426 personelin katılımıyla yapılan huzur uygulamasında bin 262 iş yeri denetlenirken,10 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Malatya'da da yapıldı. Toplam 92 ekip ve 426 personelin katılımıyla 15.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan uygulamada,bin 262 iş yeri denetlenirken,belirlenen saat dilimi dışından faaliyet gösteren 10 iş yerine yasal işlem yapıldı.Uygulamada 65 yaş üstü ve 20 yaş altında sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 71 kişiye ceza kesildi.

Uygulama kapsamında ayrıca 199 şahsın GBT sorgusu yapılırken,park ve bahçeler ile mesire alınlarında da denetleme yapan ekipler kontrolü yapılan 752 araçtan 6'sına 7 bin 881 TL cezai işlem uyguladı. - MALATYA

Kaynak: İHA