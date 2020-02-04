Malatya'da 42 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirdi

04.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:54

Malatya'da düzenlene operasyonda bir iş yeri ile araçta 42 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışması neticesinde bir iş yerinde bandrolsüz makaron bulunduğu tespit edildi.

Operasyon yapan ekipler, iş yeri ile bir araçta yaptıkları aramada 42 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheliye "4733 sayılı kanuna muhalefet" suçundan idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA