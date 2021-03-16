400 litre sahte içki ele geçirildi
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400 litre sahte içki ele geçirildi

16.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:54

Malatya'da, 400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, 400 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışması sonucunda bir adreste sahte içki imal edildiği belirlendi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 400 litre sahte içki ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

400 litre sahte içki ele geçirildi
400 litre sahte içki ele geçirildi
400 litre sahte içki ele geçirildi
400 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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