Malatya'da 400 litre sahte içki ele geçirildi

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 400 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kentteki bir adrese düzenlediği operasyonda 400 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN