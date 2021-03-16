Malatya'da 400 litre kaçak içki ele geçirildi
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Malatya'da 400 litre kaçak içki ele geçirildi

16.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:25
Malatya'da 400 litre kaçak içki ele geçirildi

Malatya'da polise yapılan ihbar sonucu, 330 litre el yapımı şarap ile 70 litre boğma rakı ele geçirildi.

Malatya'da polise yapılan ihbar sonucu, 330 litre el yapımı şarap ile 70 litre boğma rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne kaçak rakı üretildiği ihbar edildi. Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu şahsın ikametinde yapılan aramada, 330 litre el yapımı şarap ile 70 litre boğma rakı ele geçirildi.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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