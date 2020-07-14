Malatya'da 40 derecede asfalt serimi
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Malatya'da 40 derecede asfalt serimi

Malatya genelindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan İlçesi Fethiye Grup Yolunda incelemelerde bulundu.

Malatya'da 40 derecede asfalt serimi
14.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:48

Malatya genelindeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan İlçesi Fethiye Grup Yolunda incelemelerde bulundu.

Malatya genelinde 83 şantiyede aynı anda ekiplerin yaz sıcağında asfalt serimi yaptığına dikkat çeken Başkan Gürkan, "Hakikaten 40 dereceye yakın bir sıcaklığın içerisinde bu çalışmaları yürütmek kolay bir hadise değil. Ama asfalt da ısı derecesi yüksek bir zamanda dökülmesi gerekir ki sağlam olsun" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Bürokratları ile birlikte yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde incelemek üzere ilçe gezilerine devam ediyor. Yazıhan İlçesinde ki yol çalışmalarını denetleyen Başkan Gürkan'ın inceleme gezisine, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş ile de hazır bulundu.

AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, yolların asflatlama çalışmasından memnun olduklarını belirterek, "Fethiye, Erecek, Tahtalı, Böğürtlen, Çivri Grup yolumuzdayız. Yıllardır bu yolda bayağı sıkıntı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatlarıyla asfaltlandı. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Yazıhan'da 200 kilometre yol yapılıyor"

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de Haziran ayı itibariyle Yazıhan'da Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ile beraber müştereken ikinci kat asfalt ve sonrasında birinci kat asfalt serimi çalışmaları yapıldığını kaydetti. Öztürk, "Şu an üzerinde bulunduğumuz yolumuz Fethiye, Buzluk, Erecek, İriağaç gibi 9 mahallemizin ulaşımını sağlayan yoğunluklu bir yolumuz. Yolun genişletmeleri ve şarampolleri yapıldı. Altyapısı çok güzel. Diğer yollarımızı da takip edeceğiz ve asfalt çalışmalarını bu sene inşallah bitireceğiz. 100 kilometrenin üzerinde ikinci kat ve yine 80 kilometreye yakın da birinci kat asfalt çalışmaları olacak" ifadelerine yer verdi. Yazıhan'ın tarım ilçesi olduğuna işaret eden Öztürk, "Yoğunluklu olarak hububatın, sanayi ürünlerinin yetiştiği bir ova. Yıllık 500 bin tonun üzerinde yükü çeken yol ulaşım ağımız var. Yol çalışmalarından dolayı özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Fethiye Grup Yolundan 9 mahalle yararlanıyor"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, 12 bin 300 kilometrekare yüzölçümüne sahip Malatya'nın genelinde 83 şantiyeyle aynı anda ekiplerin yol çalışması yaptığını belirtti. 2020 yılında Yazıhan'da 200 kilometre civarında yol yapım planlamaları olduğunu açıklayan Başkan Selahattin Gürkan, "Üzerinde bulunduğumuz Fethiye Grup Yolumuz da 9 mahallemizin faydalanacağı bir grup yoludur. Bu yolun 25 kilometrelik kısmı tamamlandı, diğer çalışmalar da devam ediyor. Bir taraftan yol genişletme bir taraftan tretuar, zemin sertleştirme, birinci kat, ikinci kat asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımızı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanımızın şahsında tebrik ediyorum. Hakikaten 40 dereceye yakın bir sıcaklığın içerisinde bu çalışmaları yürütmek kolay bir hadise değil. Ama asfalt da ısı derecesi yüksek bir zamanda dökülmesi gerekir ki sağlam olsun. İnşallah burada hem vatandaşımızın rahat güvenli seyahat etme imkanına kavuşmalarının yanında diğer taraftan da özellikle Recai Kutan Barajının yapılmasıyla birlikte Yazıhan Ovasının sulanmış olması ve burada şeker pancarı gibi gıda sanayi ürünlerinin yetiştirilmesi büyük önem taşıyor. Çalışmalarımızın Yazıhan'a hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan, inceleme gezisinde yol asfalt işçileriyle de sohbet ederek, yazın sıcağında yaptıkları çalışmadan dolayı tebriklerini iletti.

Tren yolu üst geçidi inşaatında inceleme

Daha sonra Başkan Gürkan ve beraberindekiler, Devlet Demir Yolları 5'nci Bölge Müdürlüğü tarafından tren yolu üzerine yapılan köprü yapımını inceledi. Burada ilgililerden bilgi alan Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) aracılığıyla su, elektrik, kanalizasyon ile ilgili deplase çalışmaları gibi gerekli tedbirler alınarak burada ki çalışmalar kolaylaştırıldı. Burası, Malatya'mızda seyahat edenlerin can ve mal güvenliği açısından, trafiğin sağlıklı bir şekilde akması açısından önemli projelerden biridir. İnşallah kısa zamanda tamamlanır. Projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yazıhan'da yapımı devam eden tren yolu üzerine 3 kollu üst geçidin 12 milyon TL maliyetli olduğu kaydedildi. Köprünün; çevre yolu, Yazıhan ve Fethiye'ye bağlanacak şekilde 3 kol üzerinde ayrı ayrı olmak üzere 750 metre uzunluğunda olduğu ve kazı çalışmalarının tamamlandığı, ikinci kademe dolgu çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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