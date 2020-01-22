Malatya'da 4 tefeciye gözaltı
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Malatya'da 4 tefeciye gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

22.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:35
Malatya'da 4 tefeciye gözaltı

MALATYA'da, ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalanan 4 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet ele geçirildi. Ele geçirilen materyal el koyan polis, 4 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.


Kaynak: DHA
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