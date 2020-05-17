Malatya'da 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti

MALATYA'da, koronavirüs tespit edilmesinin ardından 4 berberin iş yerinin kapatılmasıyla tıraş konusunda çekince başladı.

Malatya'da 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
17.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:27

MALATYA'da, koronavirüs tespit edilmesinin ardından 4 berberin iş yerinin kapatılmasıyla tıraş konusunda çekince başladı. Malatya Berberler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, meslektaşlarının zor durumda olduğunu, 4 kişinin testinin pozitif çıkmasının tüm berber ve kuaförlerin koronavirüs taşıdığı anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan işletmeler arasında bulunan berber, kuaför ve güzellik merkezileri, 11 Mayıs'ta yeniden açıldı. Malatya'da faaliyete başlamalarının ardından sağlık kontrolü yapılan 4 berberin 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Berberlerinde koronavirüs tespit edilen işletmeler kapatılırken, pozitif vaka olarak tedaviye alınanların temas ettiği kişiler de filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla belirlenerek, testlerden geçirildi. 

Uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeniden açtıkları salonlarına, 4 meslektaşlarında virüs tespit edildikten sonra müşterilerin gelmeye korktuğunu anlatan berberler, her türlü tedbiri aldıklarını, hijyene önem verdiklerini belirtti. 'İŞLER YARI YARIYA DÜŞTÜ'Malatya Berberler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, testi pozitif çıkan 4 berberin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi. Malatya dışındaki kentlerde de benzer durumda salonlar olduğunu belirten Toptaş, "Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahada berber, kuaför ve güzellik salonlarının testlerini yapıyorlar. Yapılan testler sonucunda 4 meslektaşımızda bu vaka çıktı. Bu olay açıklandıktan sonra Malatya'daki hiçbir esnafın işi kalmadı. Şu anda kazançlarımız yarı yarıya hatta yarının altına düşmüş durumda. Bu konuda esnaf çok şikayetçi. Vatandaşlarımız açık olan tüm meslektaşlarımıza rahatlıkla gidebilirler. Çünkü biz 2 gündür ekiplerle denetleme yapıyoruz. Bu denetlemede herhangi bir meslektaşlarımızda olumsuz durumla karşılaşmadık" dedi.'TIRAŞ OLMAYA ÇEKİNİYORLAR'

Kentteki berberlerden Şener Eroğlu, salonların uzun süre kapalı kaldığını hatırlatarak, "11 Mayıs günü salonumuzu açtık, çok yoğun bir taleplerimiz ve randevularımız vardı. Bazı meslektaşlarımızda koronavirüs çıkınca işlerimiz hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Şu anda insanlar tedirgin ve kafalarında soru işaretleri var ve tıraş olmaya çekiniyor. Ama bizler her türlü tedbirimizi aldık ve gerekli hijyenik ortamı oluşturduk" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı Haber
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben...
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Sezen Aksu Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Çocuk Adana Avrupa
Şu an buradasınız: Malatya'da 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 14:34:03. #1.15#
title