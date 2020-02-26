Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok
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Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

26.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:29
Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok

'nın ilçesinde 4,9 büyüklüğünde meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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