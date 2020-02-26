Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi
26.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:29
Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com