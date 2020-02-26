Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)

26.02.2020 04:05 | Son Güncelleme: 26.02.2020 04:05

VATANDAŞLAR SOKAĞA İNDİ

Malatya'nın Kale ilçesinde, meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar panikle sokaklara indi. Birçok vatandaş geceyi dışarıda geçireceğini belirtti.

Kale ilçesinde saat 02.03'te gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremi Malatya merkezde hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerin banklarında bekledi. Hava sıcaklığının -1 dereceye düştüğü kentte vatandaşlar battaniyelerine sarılarak ısınmaya çalıştı. Kentin meydanlarına çıkan vatandaşlar, bir yandan ısındı, bir yandan da tekrar deprem olması korkusuyla bekleyişe geçti. Özellikle yüksek binaların bulunduğu cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise apartmanlarından uzaklaştı. Depremin hemen ardından bazı vatandaşlar telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Sakakta bekleyişini sürdüren vatandaşlar ise depremin şiddetiyle bir anda yataklarından kalktıklarını belirterek, "Yataklar bir anda sallanmaya başladı, çocukları hemen alarak sokağa indik, çok şiddetli sallandı. O korkuyla aşağıya indik, çocuklar korkmasın diye tekrar bir deprem olur diye bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Haber: Taha AYHAN/ MALATYA,

Kaynak: DHA