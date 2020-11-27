Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)
27.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:17
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILARMalatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kentte yerel bir televizyon kanalında canlı yayında yaşandı.
DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kentte yerel bir televizyon kanalında canlı yayında yaşandı. Deprem sırasında yayın yapan televizyon kanalında sarsıntı ekranlara yansıdı. Canlı yayın sırasında yaşanan depremde arkada bulunan dekorlar sallanırken, programda bulunanlar kısa süreli panik yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN