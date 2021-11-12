Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

MALATYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.19'da merkez üssü Pütürge olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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