Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

PÜTÜRGE, MALATYA (DHA) - MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.19'da meydana geldi. Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.


Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

Son dakika haber | 'Ormanda kayboldum? ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı

 Malatya'daki bina çökmesine ilişkin 3 tutuklama

Malatya'daki bina çökmesine ilişkin 3 tutuklama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title