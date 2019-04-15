Malatya'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem (2)

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Malatya Valiliği, Arguvan ilçesinde sabah meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı depremin bazı binalarda yol açtığı hasarın tespiti için çalışmaların başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Arguvan ilçesinde 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 07.41'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan teknik ekipler tarafından Arguvan ve Hekimhan ilçesine bağlı mahallelerde deprem nedeniyle bazı binalarda oluşan hasar tespitine yönelik çalışmalara başlanmıştır."

Kaynak: DHA