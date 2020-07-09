Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem Malatya'da merkez üssü Battalgazi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

MALATYA - Malatya'da merkez üssü Battalgazi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 23.57'de merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktılar.

Kaynak: İHA