Malatya'da 394 litre sahte alkol ele geçirildi
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Malatya'da 394 litre sahte alkol ele geçirildi

07.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:19
Malatya'da 394 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'daki operasyonda 394 litre sahte alkol ele geçirildi.

Malatya'daki operasyonda 394 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir kişinin sahte alkol imal ve satışı yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin aracı arandı.

Araçta 19 litrelik damacanalarda 83 litre, şüphelinin ikameti ve deposunda ise 311 olmak üzere 394 litre sahte alkol ele geçirildi.

Zanlıya kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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