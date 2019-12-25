Malatya'da, 335 sokak hayvanı sahiplendirildi

25.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:31

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanınında bu yıl 335 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanınında incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gürkan, yıl içerisinde merkezde 1433 sokak hayvanının tedavi edildiğini, gerekli aşıların yapılmasının ardından da kısırlaştırıldığını belirtti.

Hijyenik ortamda hayvanların bakım ve tedavisinin yapıldığına değinen Gürkan, şöyle devam etti:

"Bölgemize örnek olacak olan bu merkezimiz sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda önemli mesafeler kat etmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak başıboş olarak doğaya bırakılan tek tırnaklı at, katır, eşek gibi büyükbaş hayvanların da yine Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı içerisinde gerekli bakım ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hayvanlarla ilgili olarak yeni kapalı bir alanın oluşturulmasına yönelik olarak ilgili arkadaşlarımızla gerekli fikir alışverişinde bulunduk. İleri ki aşamada bu hayvanların rehabilite edilebileceği kapalı alanların oluşturulması noktasında çalışmalar yürütülecektir."

Gürkan, merkezin sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda işlev gördüğüne dikkati çekerek, "Bu merkezimiz aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da yardımcı olmaktadır. Yıl içerisinde 335 hayvan sahiplendirildi. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız merkeze müracaat ederek, istedikleri hayvanı sahiplenebilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA