Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi
11.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:16
Malatya'da düzenlenen operasyonda 321 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda 321 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapıldığını belirledi.
İş yeri, depo ve evinde yapılan aramada pet şişlerde 321 litre sahte içki ele geçirilen A.K, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik