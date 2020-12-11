Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi

11.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:16
Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 321 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 321 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapıldığını belirledi.

İş yeri, depo ve evinde yapılan aramada pet şişlerde 321 litre sahte içki ele geçirilen A.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

İlgili Haberler

Kütahya'da 39,5 litre sahte içki ele geçirildi
Kütahya'da 39,5 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
9 bin 440 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'da, 6 etnografik tarihi eser ele geçirildi
Malatya'da, 6 etnografik tarihi eser ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Aralık Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:18:54. #1.15#
title