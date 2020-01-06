Malatya'da 32 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

06.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:02

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 32 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da sekiz, Akçadağ, Arapgir ve Pütürge'de beşer, Battalgazi ve Doğanyol'da dörder, Arguvan ilçesinde ise bir olmak üzere 32 kırsal mahalleye kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Toplam 635 kilometrelik yolun açılması için 27 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: AA