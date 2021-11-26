Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da güvenlik birimlerinin kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da güvenlik birimlerinin kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) ile Bulgurlu Mahallesi mevkiinde kalabalık yabancı uyruklu şahısların bulunduğu bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda toplamda 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - MALATYA

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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