Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi

03.02.2021 12:24 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:27
Malatya'da 318 litre sahte içki ele geçirildi

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 318 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 318 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 318 litre el yapımı içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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