Malatya'da 31 bin 750 kök kenevire 3 gözaltı
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Malatya'da 31 bin 750 kök kenevire 3 gözaltı

Malatya'da 31 bin 750 kök kenevire 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 750 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Gözene Mahallesi'ndeki 3 bölgede kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 31 bin 750 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Malatya'da 31 bin 750 kök kenevire 3 gözaltı
Malatya'da 31 bin 750 kök kenevire 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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