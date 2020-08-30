Malatya'da 30 Ağustos kutlaması
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Malatya'da 30 Ağustos kutlaması

Malatya'da 30 Ağustos kutlamasıMALATYA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

30.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:06

Malatya'da 30 Ağustos kutlaması

MALATYA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, düzenlenen törenle kutlandı. Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı katılımla kutlandı. Törene Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören kapsamında; Malatya Valiliği, 2'nci Ordu Garnizon Komutanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından anıta çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajı okundu. Törende daha sonra Vali Baruş, Anıt Şeref Defteri'ni imzalayarak, yazdığı mesajı okudu. Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen törenin ardından Malatya Şehitliği ziyaret edildi.

Malatya'da 30 Ağustos kutlaması

Kaynak: DHA

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