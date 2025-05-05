Malatya'da 3. Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu Düzenleniyor

Malatya'da, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "3.Uluslararası İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

"Gençlik ve Bilim" üst başlığıyla düzenlenecek sempozyuma, 53 okuldan 228 proje başvurusu gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek sempozyumda, 4'ü yurt dışından olmak üzere 50 öğrencinin çalışması yer alacak.

Öğrenciler, 21-22 Mayıs'ta düzenlenecek sempozyumda çalışmalarının sunumlarını gerçekleştirecek.